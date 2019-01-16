На Волыни двое мужчин пытались вывезти украинок в Германию для сексуальной эксплуатации

Ими оказались 29-летний гражданин Украины и 31-летний иностранец. Досудебное расследование продолжается.

На Волыни в пункте пропуска «Ягодин» сегодня ночью правоохранители задержали двух мужчин, которые пытались вывезти в Германию трех гражданок Украины с целью сексуальной эксплуатации.

Как сообщает сектор коммуникации полиции Волынской области, задержание состоялось при участии сотрудников полиции, оперативных подразделений Северного регионального управления Госпогранслужбы под процессуальным руководством прокуратуры области, с привлечением спецподразделений КОРД Нацполиции и «Дозор» ГПС Украины

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«Во время пересечения государственной границы задержали фигурантов, которые пытались вывезти трех гражданок Украины с целью сексуальной эксплуатации в Германию», - говорится в сообщении. Ими оказались 29-летний гражданин Украины и 31-летний иностранец.

В настоящее время решается вопрос об объявлении им подозрения по ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет. Досудебное расследование продолжается.

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