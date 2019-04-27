В Одесской области найдена повешенной 15-летняя девочка

Погибшая девушка проживала в приемной семье.

Сегодня в Татарбунарском районе Одесской области была обнаружена повешенной 15-летняя девушка.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, тело девушки обнаружили утром в субботу в лесополосе возле села Тузлы.

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Обстоятельства трагедии на месте происшествия устанавливают полицейские.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

В рамках начатого уголовного производства назначен ряд экспертиз, в частности судебно-медицинская, которая установит причины смерти девушки.

Известно, что погибшая - местная жительница, проживавшая в приемной семье, училась в профтехучилище.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля в Киеве на территории ВДНХ нашли повешенным молодого парня.