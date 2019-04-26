Всплыли новые подробности убийства тату-мастера в Тернополе клиентом-"демоном"

Возможно, в момент убийства он находился под действием психотропных веществ, которые употреблял.

СМИ узнали новые подробности убийства в Тернополе мастера тату Татьяны Подвашецкой. В этом преступлении подозревают Андрея Горбатюка, 26-летнего парня с рогами, вампирскими клыками, раздвоенным языком и черными белками глаз.

Одну из возможных версий убийства озвучил "Фактам" начальник пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области Сергей Крета.

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По его словам, подозреваемый в убийстве в тот вечер сидел у Татьяны на кухне, чистил картошку и жаловался на то, что мама заставляет его лечиться от наркозависимости в реабилитационных центрах.

"Говорил, как ему там было плохо, как его обижали. Тем временем Таня вышла в коридор проверить, хорошо ли закрыта входная дверь. Захлопнула ее и защелкнула замок. Услышав щелчок, подозреваемый подумал, что его мама, которая во всем его контролировала, прислала кого-то к Тане за ним. Молодой человек взбеленился, выскочил в коридор с ножом и накинулся на того, кто там стоял. А это была хозяйка квартиры. Возможно, в тот момент он находился под действием психотропных веществ, которые употреблял", - рассказали в полиции.

Затем парень якобы выскочил из квартиры, захлопнул за собой дверь и побежал домой. Там переоделся, взял несколько сотен долларов, признался матери, что убил Татьяну Подвашецкую — и исчез. На следующий день полиция задержала его во Львове. А истерзанное тело Татьяны утром нашла подруга ее матери.