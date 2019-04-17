Клыки и черные белки глаз: в Тернополе разыскивают мужчину, убившего хозяйку тату-салона

Подозреваемый нередко гостил в семье погибшей владелицы тату-салона, именно она причастна к созданию его образа.

Полиция разыскивает подозреваемого в убийстве тернополянки.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, оперативники объявили в розыск подозреваемого в убийстве, которое произошло в ночь с 15 на 16 апреля на ул. Л. Курбаса.

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Это – тернопольчанин Горбатюк Андрей Петрович 1993 года рождения.

По данным местных СМИ, мужчина нередко гостил в семье погибшей владелицы тату-салона, именно она причастна к созданию его образа.

Правоохранители просят всех, кто видел данную личность или имеют информацию относительно места пребывания разыскиваемого сразу сообщить в полицию по номерам телефонов: (0352) 27-11-70, (0352) 27-12-58, 067-471-66-23 или на линию "102".

Анонимность гарантируется.

Как сообщал УНИАН, в результате ножевых ранений погибла 28-летняя женщина, вчера утром ее тело обнаружили в собственной квартире.