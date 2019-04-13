В историческом центре Львова горел ТЦ (фото, видео)

Практически полностью выгорел магазин детской одежды, пострадавших нет.

Во Львове сегодня тушили пожар в ТЦ «Магнус», который расположен в историческом центре города.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ГУ ГСЧС во Львовской области, 13 апреля в 07:52 поступило сообщение о пожаре в городе Львове на вул. Госпитальная, 1 на 2-м этаже пятиэтажного торгового центра.

Ликвидацию пожара спасатели осуществляли извне с помощью автолестниц. Пожар был ликвидирован в 08:10. Огнем уничтожены гипсокартонные стены на площади 20 кв. м, подвесной потолок на площади 25 кв.м, два окна на площади 10 кв.м. Частично поврежден товар детского магазина.

К ликвидации пожара привлекли 22 спасателей и 5 единиц спецтехники.

В результате происшествия никто не пострадал. Причина возникновения возгорания устанавливается.

Справка УНИАН. ТЦ «Магнус» расположен в центральной части города и является одним из старейших во Львове, построенный в 1912-1913 годах. В 2003 году была произведена реконструкция здания и ему было возвращено историческое название. С 1960 по 2003 годы это был «Центральный универмаг» (ЦУМ). Современный интерьер максимально приближен к первичному стилю Венской сецессии начала ХХ-го века. Сегодня в "Магнусе" работают около 45 магазинов.

Как сообщал УНИАН, 4 апреля, на столичных Осокорках произошел масштабный пожар.