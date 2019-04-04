На столичных Осокорках произошел масштабный пожар (фото, видео)

Площадь пожара составила 800 кв. м.

На улице Ижевской в Киеве, в районе станции метро "Осокорки", произошел масштабный пожар.

Сообщение о пожаре спасатели получили около 12:00, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"На место происшествия были сразу же направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию пожарных было установлено, что горит малая архитектурная форма, на территории которой находятся строительная бытовка, временные офисные помещения и магазины", - говорится в сообщении.

Площадь пожара составляла 800 кв. м. В 13:55 спасателям удалось локализовать огонь, еще через час пожар был ликвидирован.

Погибших и травмированных нет. Причину возгорания установит следствие.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля возле метро «Бориспольская» в Киеве горел бизнес-центр, пострадал человек.