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На столичных Осокорках произошел масштабный пожар (фото, видео)

16:21, 04 апреля 2019
Происшествия
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В районе Осокорков" произошел масштабный пожар / Дмитрий Щерблюк / Информатор

Сообщение о пожаре спасатели получили около 12:00, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

фото kyiv.dsns.gov.ua

"На место происшествия были сразу же направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию пожарных было установлено, что горит малая архитектурная форма, на территории которой находятся строительная бытовка, временные офисные помещения и магазины", - говорится в сообщении.

Площадь пожара составляла 800 кв. м. В 13:55 спасателям удалось локализовать огонь, еще через час пожар был ликвидирован.

фото kyiv.dsns.gov.ua

Погибших и травмированных нет. Причину возгорания установит следствие.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля возле метро «Бориспольская» в Киеве горел бизнес-центр, пострадал человек.

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Теги: #Киев#пожарпогода в Киеве