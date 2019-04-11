В Киеве возле концертного клуба устроили протест против российских гастролеров - в ход пошли петарды (видео)

Неизвестные устроили массовую драку, бросали петарды и разрисовали концертный клуб.

В столице правоохранители задержали 11 человек, которые бросали петарды в сторону охраны, разрисовали фасад здания концертного клуба и скрылись.

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Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева. "В дежурную часть поступило сообщение, что к концертному клубу прибежали около 40 человек, они начали бросать петарды в сторону охраны, разрисовали фасад здания и скрылись", - говорится в сообщении.

На место приехали правоохранители, которые и задержали 11 человек, которые могут быть причастны к правонарушению.

После дачи объяснений на трех из них составили административные материалы за мелкое хулиганство.

Следственным отделом начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. За совершение такого правонарушения предусмотрено до четырех лет лишения свободы.

В то же время, как сообщает "Громадське", около 40-50 человек устроили у StereoPlaza акцию протеста против выступлений российских исполнителей в Украине.