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Родился в рубашке: в Запорожье 14-летний подросток выжил после удара током в 10 тысяч вольт (фото)

12:19, 09 апреля 2019
Происшествия
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Подросток получил сильные ожоги рук / instagram its_zp

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «Запорожьеоблэнерго».

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По словам подростка, он прогуливался по Арочному мосту, увидел трансформаторную будку и решил посмотреть, какой предохранитель находится внутри. Мальчик сбил замок с двери электрощитовой и проник внутрь, после чего его поразило током, напряжением в 10 тыс. вольт.

Ребенок получил сильные ожоги рук, однако остался жив. Учитывая мощность удара, спасатели назвали чудом то, что пострадавший смог выжить.

В данный момент ребенок госпитализирован в Запорожскую городскую детскую клиническую больницу №5. Его состояние врачи оценивают как «средней тяжести».

Instagram its_zp

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Теги: #Запорожье#удар током