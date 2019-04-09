Родился в рубашке: в Запорожье 14-летний подросток выжил после удара током в 10 тысяч вольт (фото)

Ребенок залез в элетрощитовую подстанцию, где его поразило током.

В Запорожье 14-летний подросток залез в электрощитовую подстанцию, где его поразило мощным разрядом электротока.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «Запорожьеоблэнерго».

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По словам подростка, он прогуливался по Арочному мосту, увидел трансформаторную будку и решил посмотреть, какой предохранитель находится внутри. Мальчик сбил замок с двери электрощитовой и проник внутрь, после чего его поразило током, напряжением в 10 тыс. вольт.

Ребенок получил сильные ожоги рук, однако остался жив. Учитывая мощность удара, спасатели назвали чудом то, что пострадавший смог выжить.

В данный момент ребенок госпитализирован в Запорожскую городскую детскую клиническую больницу №5. Его состояние врачи оценивают как «средней тяжести».