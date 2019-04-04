В Киеве взорвали авто офицера украинских спецслужб - журналист (фото)

Это не первый случай подрыва автомашины в Киеве, совершенного неизвестными диверсантами.

Сегодня в 02:00 на парковке у супермаркета по адресу улица Вильямса, 6А, совершен подрыв автомобиля "Шевроле Авео", принадлежащего офицеру украинских спецслужб, который принимал активное участие в Операции объединенных сил на Донбассе.

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Об этом на своей странице в Facebook написал журналист, главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Диверсант предпринял попытку установить мину под машину, однако взрыв самодельной мины произошел преждевременно. Диверсант серьезно ранен и задержан. Украинский офицер не пострадал", - сообщил он.

Бутусов написал, что диверсант находится под надежной охраной. По предварительным данным, это - гражданин одной из стран Средней Азии.

"Ведется следствие. Очевидно, что враг вел наблюдение за машиной, скорее всего, действовал в составе группы. Это не первый случай подрыва автомашины в Киеве, совершенного неизвестными диверсантами. Но впервые удалось захватить того, кто закладывал мину", - добавил журналист.

Ранее в полиции сообщали, что в Голосеевском районе столицы ночью взорвался автомобиль. По предварительной информации, в результате взрыва один человек получил ранения. Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу.