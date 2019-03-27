В Донецкой области на одной из шахт произошел пожар, горняков эвакуировали

Производственный процесс шахты продолжается, работы на аварийном участке приостановлены до выяснения обстоятельств.

В Донецкой области на шахте "Покровская" произошел пожар, горняков эвакуировали.

Об этом сообщает пресс-служба Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

"27 марта в 05:25 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о пожаре, который произошел на шахте "Покровская" в с. Удачное Покровского района Донецкой области. Пожар произошел на горизонте 815 м, на участке пятой южной лавы" , - говорится в сообщении.

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Отмечается, что на момент возникновения пожара в шахте находились 669 человек, из них на участке №5 - 37 горняков, которые были эвакуированы на поверхность.

"Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Производственный процесс шахты продолжается, работы на аварийном участке приостановлены до выяснения обстоятельств", - добавили в ГСЧС.

К проведению работ привлекались 37 спасателей в составе военизированного горно-спасательного отряда, реанимационных противошоковых групп, пожарных и стратегической совещательной группы.

Как сообщал УНИАН, 10 января этого года на шахте им. Героев Космоса "ДТЭК Павлоградуголь" в результате взрыва пострадали пятеро горняков.