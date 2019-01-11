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На шахте в Павлограде в результате взрыва пострадали пять горняков

09:46, 11 января 2019
Происшествия
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Погибших нет, на поверхность подняты 182 горняка / фото УНИАН

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, взрыв произошел 10 января в 21.18.

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«10 января в с. Вербки Павлоградского района на шахте им. Героев Космоса ЗАО «ДТЭК Павлоградуголь» на горизонте 330 м произошел взрыв (предварительно метановоздушной смеси) с последующим горением, в результате чего пострадали 5 человек, которые направлены в больницу», - говорится в сообщении.

Отмечается, что погибших нет, на поверхность подняты 182 горняка. Работа шахты приостановлена.

По данным ГСЧС, к проведению аварийно-спасательных работ привлечены 10 отделений Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля.

Напомним, в мае прошлого года в результате обвала породы на шахте в селе Межиречье Сокальского района на Львовщине, четверо шахтеров оказались заблокированными под землей.

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Теги: #шахта#взрыв на шахте#Павлоград