В Харькове за ночь сгорело семь автомобилей (фото)

Все автомобили был припаркованы во дворах жилых домов.

Ночью 19 марта в Основянском, Шевченковском и Киевском районах Харькова сгорело семь автомобилей.

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Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Харьковской области. В 4:22 на номер «101» поступило сообщение о том, что во дворе жилой 15-этажки в Банном переулке, 1 горят три автомобиля.

Прибыв, пожарные установили, что огнем почти полностью был охвачен моторный отсек и частично салон легковушки Volkswagen Golf. От него пламя перекинулось на соседние авто Subaru Forester, в котором горел моторный отсек, и задний бампер Mercedes-Benz. Общая площадь пожара составила около 4 кв.м.

Окончательно пожар удалось потушить в 4:55. Пострадавших нет. Работы по пожаротушению усложнялись из-за отсутствия свободного проезда специальных автомобилей ГСЧС к месту пожара. Причина возникновения пожара выясняется.

2:50 на номер «101» поступило сообщение о пожаре припаркованных автомобилей на внутриквартальной дороге возле дома № 85 по проспекту Победы.

Огнем был охвачен почти весь автомобиль Skoda Octavia на площади 3 кв.м. Также горел багажник автомобиля Hyundai i30, который был припаркован рядом, на площади 1 кв.м. Огонь локализован в 3:01 и ликвидирован в 3:18. Пострадавших нет. Причина возникновения пожара выясняется.

В 1:43 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в двух автомобилях, припаркованных напротив жилой 9-этажки на улице Наталии Ужвий, 80.

На момент прибытия спасателей горели моторный отсек и передняя часть салона Audi A4 и передняя часть микроавтобуса Volkswagen Т-4. Общая площадь пожара составила 5 кв.м. Его локализовали уже в 01:51 и ликвидировали в 02:25. Причина возникновения пожара выясняется.