В центре Чернигова сгорел троллейбус: во время возгорания в салоне находились 40 пассажиров (фото)

Никто из 40 пассажиров не пострадал. Троллейбус, 1992 года выпуска, восстановлению не подлежит.

В центре Чернигова сегодня полностью сгорел троллейбус. Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь коммунального предприятия «Черниговское троллейбусное управление» Никита Викторов. Читайте такжеВ Черниговской области маршрутка врезалась в конную повозку, травмированы три человека По его словам, троллейбус, двигавшийся по маршруту № 9, загорелся на пр. Мира вблизи админздания областного совета. В салоне находились 40 пассажиров. Возгорание произошло в кабине водителя. "Женщина-водитель среагировала оперативно и действовала по инструкциям - обесточила троллейбус, открыла дверь. Кто-то из пассажиров уже вызвал спасателей. Водитель сделала все вовремя - никто не пострадал", - отметил Викторов. Троллейбус, 1992 года выпуска, восстановлению не подлежит. Предварительная причина возгорания - неисправность электропроводки. По данному факту проводится проверка.

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