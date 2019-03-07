В центре Чернигова сгорел троллейбус: во время возгорания в салоне находились 40 пассажиров (фото)
В центре Чернигова сегодня полностью сгорел троллейбус.
Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь коммунального предприятия «Черниговское троллейбусное управление» Никита Викторов.
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По его словам, троллейбус, двигавшийся по маршруту № 9, загорелся на пр. Мира вблизи админздания областного совета.
В салоне находились 40 пассажиров. Возгорание произошло в кабине водителя. "Женщина-водитель среагировала оперативно и действовала по инструкциям - обесточила троллейбус, открыла дверь. Кто-то из пассажиров уже вызвал спасателей. Водитель сделала все вовремя - никто не пострадал", - отметил Викторов.
Троллейбус, 1992 года выпуска, восстановлению не подлежит. Предварительная причина возгорания - неисправность электропроводки.
По данному факту проводится проверка.