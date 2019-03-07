цей матеріал доступний українською

В центре Чернигова сгорел троллейбус: во время возгорания в салоне находились 40 пассажиров (фото)

17:49, 07 марта 2019
Происшествия
55 0
Возгорание произошло в кабине водителя / фото Сергей Тимошенко

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь коммунального предприятия «Черниговское троллейбусное управление» Никита Викторов.

Читайте такжеВ Черниговской области маршрутка врезалась в конную повозку, травмированы три человека

По его словам, троллейбус, двигавшийся по маршруту № 9, загорелся на пр. Мира вблизи админздания областного совета.

В салоне находились 40 пассажиров. Возгорание произошло в кабине водителя. "Женщина-водитель среагировала оперативно и действовала по инструкциям - обесточила троллейбус, открыла дверь. Кто-то из пассажиров уже вызвал спасателей. Водитель сделала все вовремя - никто не пострадал", - отметил Викторов.

фото Сергей Тимошенко
фото Сергей Тимошенко

Троллейбус, 1992 года выпуска, восстановлению не подлежит. Предварительная причина возгорания - неисправность электропроводки.

По данному факту проводится проверка.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #троллейбус#чернигов