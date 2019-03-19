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В Киеве на Демеевском рынке произошел масштабный пожар (фото, видео)

10:33, 19 марта 2019
Происшествия
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На столичном Демеевском рынке вспыхнул пожар / фото Сергей Марченко / Информатор

Пожар вспыхнул около 00:10. Оба помещения выгорели полностью, а уцелевшим остался только металлический каркас. Во время пожара никто не пострадал, сообщает "Информатор".

По данным очевидцев, огонь охватил помещение магазина со строительными материалами. Пламя разгорелось с такой силой, что перекинулось на кофейню по соседству.

фото Сергей Марченко / Информатор

По предварительной информации от медиков, никто не пострадал во время пожара. Точные причины возгорания пока неизвестны.

На месте происшествия работали 3 наряда патрульной полиции, 2 наряда спасателей, 2 единицы специальной техники, а также дежурила карета скорой помощи. Детали происшествия устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, 8 марта, в Киеве в витрину магазина на Крещатике, 29, неизвестные бросили пластиковую бутылку с горючим веществом.

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Теги: #Киев#пожар