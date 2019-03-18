"Поджигатель" магазина Roshen на Крещатике является членом экстремистской организации – полиция

Начаты уголовные производства по факту умышленного уничтожения имущества путем поджога и по факту хулиганства.

Задержанный по подозрению в поджоге магазина на столичном Крещатике является членом радикальной экстремистской организации, деятельность которой направлена на дестабилизацию ситуации в Киеве и срыв выборов.

Об этом заявил начальник Главного управления НПУ в Киеве Андрей Крищенко, сообщает пресс-служба столичной полиции.

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«Что касается личности задержанного по подозрению в совершении этого правонарушения: установлено, что он - активный участник многочисленных уличных акций, которые происходят в городе Киеве, и является членом радикальной экстремистской организации, руководитель которой задержан Службой безопасности и находится в СИЗО. Целью этой организации была дестабилизация ситуации в столице и срыв выборов. Сейчас с задержанным проводят первоочередные следственные действия. Также есть основания полагать, что он причастен к ночному поджогу магазина на Оболони. Собирается доказательная база», - отметил Крищенко.

Полиция открыла уголовные производства по факту умышленного уничтожения имущества путем поджога и по факту хулиганства. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 марта, в Киеве в витрину магазина на Крещатике, 29, неизвестные бросили пластиковую бутылку с горючим веществом.

Сигнал о пожаре в магазине поступил спасателям в 15.10. Возгорание еще до прибытия пожарного подразделения работники магазина ликвидировали подручными средствами. В результате возгорания никто не пострадал, только закопчена внешняя витрина магазина на площади 2 кв. м.

В социальных сетях сообщалось, что была попытка поджога магазина Roshen, который, в частности, также расположенный на ул. Крещатик возле Бессарабского рынка.