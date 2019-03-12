В столичном парке нашли тело новорожденного младенца (фото)

Полиция разыскивает горе-мать ребенка.

В одном из парков Киева нашли тело новорожденного ребенка, замотанное в тряпку и спрятанное в полиэтиленовый пакет.

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Жуткую находку обнаружила женщина, которая выгуливала в парке собаку, сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

По предварительным выводам судебно-медицинского эксперта, смерть ребенка наступила около четырех суток назад.

"Полиция проводит отработку территории парка с целью установления возможных свидетелей и очевидцев происшествия, а следовательно – и роженицы. Окончательная причина смерти ребенка будет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы", - отметили в полиции.

По факту смерти ребенка открыто уголовное производство по ст. 117 (Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. Полиция разыскивает мать новорожденного.

Как сообщал УНИАН, 2 марта в лесополосе в Дарницком районе столицы нашли еще одного мертвого младенца.