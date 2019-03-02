В Киеве нашли тело младенца в пакете, полиция подозревает в убийстве мать ребенка (фото)

Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Полицейские разыскивают женщину, которая выбросила в лесополосе ребенка, чье тело нашли вчера в Дарницком районе.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

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"На спецлинию 102 поступило сообщение, что неподалеку от улицы Старобориспольской в пакете обнаружили тело новорожденного ребенка. По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы территориального и Главного управлений полиции, кинологи со служебными собаками, патрульные и врачи", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели осмотр места происшествия и опросили свидетелей.

«Следователи уже начали уголовное производство по факту умышленного убийства матерью своего новорожденного ребенка, это – статья 117 Уголовного кодекса Украины. Причина смерти ребенка будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы. Мы же разыскиваем женщину, которая оставила младенца в лесополосе», - сообщил начальник Дарницкого управления полиции Сергей Чернышев.

За совершение такого преступления предусмотрено наказание до пяти лет ограничения свободы или лишение свободы на тот же срок.

Как сообщал УНИАН, в январе в Одесской области при загадочных обстоятельствах умер младенец.