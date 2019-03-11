Последствия урагана в Украине: убил несколько людей, срывал крыши, валил деревья и борды (фото, видео)

Сегодня шквальный ветер натворил много бед по всей стране.

Аномальные сильные порывы ветра сегодня стали причиной целого ряда опасных инцидентов по всей стране: падали деревья, со зданий срывало крыши.

В результате несколько человек погибло, десятки человек получили переломы и ранения, пострадали здания и транспорт.

Упавшее на детскую площадку дерево в Одессе

Сегодня в Одессе госпитализирован мужчина, травмированный в результате того, что на детскую площадку из-за сильного ветра рухнуло большое дерево.

Обрушение произошло на проспекте Небесной Сотни.

Пострадавший получил открытый перелом ноги и закрытый перелом плеча.

«Пострадавший - мужчина, два перелома, госпитализирован в «Интосану» (частная клиника – УНИАН)», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Со слов очевидцев, ЧП имело место в понедельник днем возле дома №14. Местные жители отмечают, что потерпевший гулял с двумя детьми, которых во время падения дерева успел прикрыть собой.

Очевидцы говорят, что детей также доставили в больницу, в мэрии утверждают, что дети не пострадали.

Непогода на Житомирщине

На Житомирщине в городе Коростышеве вследствие непогоды сорвало кровлю со здания, 1 человек погиб и еще 1 получил травмы.

«11 марта в 12:04 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в г. Коростышеве из-за сильных порывов ветра из технического помещения здания магазина «Фуршет» сорвало кровлю – металлический лист размером 11х14 метров, который упал на двух женщин. Вследствие непогоды на месте происшествия погибла мать и тяжело травмирована ее дочь,1995 года рождения», - сказано в сообщении.

Спасатели провели работы по изъятию из-под обломков кровли обеих женщин. Сейчас пострадавшая дочь погибшей женщины в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении Коростышевской городской больницы. Бойцы ГСЧС проводят работы по укреплению кровли.

К ликвидации последствий происшествия в Коростышеве привлечена 1 единица пожарно-спасательной техники и 8 человек личного состава.

В целом, по состоянию на 14 часов 11 марта, по области осуществлено 15 выездов для оказания помощи населению и учреждениям из-за осложнения погодных условий. В частности, 13 – на ликвидацию аварийных ситуаций из-за поваленных деревьев, 3 – на сорванные кровли и угрозу обрушений. По области остается обесточенным 151 населенный пункт.

Штормовой ветер в Киеве

В Киеве порыв ветра сломал под зданием Верховной Рады крупное хвойное дерево. Оно упало прямо возле подъезда №1, которым пользуется спикер парламента Андрей Парубий.

Отмечается, что по фото, которые в сети начали распространять помощники народных депутатов, видно, как дерево полностью преградило путь между стоянкой авто спикера и специальным выездом со шлагбаумом.

В центре Киева сильный ветер сорвал с дома часть металлической кровли, которая в результате упала на машины.

Инцидент произошел на улице Лысенко, вблизи станции "Золотые ворота". Из-за сильного ветра металлическая конструкция упала на дорогу и задела автомобили.

В результате падения кровли два автомобиля были повреждены, также была задета линия электропередач. По информации источника, люди не пострадали.

Ураган в Хмельницкой области

Сегодня около 9.20 ураган полностью разрушил перекрытия столовой Ямпольской специальной общеобразовательной школы-интерната Хмельницкого областного совета.

Уничтожена крыша из шифера и само перекрытие общей площадью 545 кв. м. Жертв нет. Также предварительно определяется размер ущерба.

Последний ремонт крыши столовой школы-интернат проводился 20 лет назад.

В общем, в школе-интернат воспитывается 114 детей.

Ураган на Тернопольщине

На Тернопольщине из-за сильных порывов ветра снесло крыши, поврежден купол церкви, повалена водонапорная башня.

11 марта в 8.40 в городе Чортков на ул. Шевченко сорвало кровлю со здания отеля. Ориентировочная площадь кровли – 500 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. На месте происшествия работает 3 отделения пожарно-спасательных подразделений 6-й ГПСЧ Управления, оперативная группа Чертковского райотдела Управления, комиссия Чертковского городского совета.

В тот же день в 9.40 в результате осложнения погодных условий - сильных порывов ветра - в пгт. Подволочиск на ул. Мстислава повреждена кровля на здании Подволочиской районной больницы. Ориентировочная площадь поврежденной кровли – 50 кв м. В результате происшествия никто не пострадал. На месте происшествия работает оперативная группа Подволочиского РО Управления, комиссия Подволочиской РГА.

Также сегодня в 9.40 произошло повреждение шиферной кровли крыши здания 8-й государственной пожарно-спасательной части Управления ГСЧС Украины в Тернопольской области на площади 40 м.кв.

А в с. Пылявка Бучацкого района в результате сильных порывов ветра повреждена кровля крыши местной ООШ на площади ориентировочно 60 м кв. На место происшествия выехала оперативная группа Бучацкого РО Управления.

Вчера, 10 марта, в с. Подолье Залищицкого района в результате сильного порыва ветра сорвало кровлю со здания свинарника ООО«Маяк».

Общая площадь здания ориентировочно 2 тыс. мк в, ветер уничтожил половину кровли. На данный момент в здании проводится реконструкция, помещение не действует и не заселено животными. В результате происшествия никто не пострадал. На месте происшествия работает комиссия Залещицкой РГА.

По данным на 11.00 в с. Залесье Борщевского района повреждена кровля детского сада на площади 45 кв м, в с. Лановцы Борщевского района повреждена кровля местной ООШ на 35 м кв, в с. Хмелевка Теребовлянского района – кровлю ООШ на площади 40 м.кв., в с. Илавче Теребовлянского района – купол местной церкви, в с. Гумниска Теребовлянского района – кровля местного дома культуры на площади 30 м. кв.

А в с. Ивановка Теребовлянского района вчера в результате сильных порывов ветра упала водонапорная башня.

Упавшее дерево в Николаеве

Сегодня, 11 марта, в центре Николаева дерево рухнуло на микроавтобус, который осуществлял пассажирские перевозки в режиме маршрутного такси.

Инцидент произошел в центре города на ул. Пограничной возле Николаевского высшего училища физической культуры.

В результате ДТП пострадали три человека, в том числе водитель микроавтобуса. По информации очевидцев происшествия, двумя другими пострадавшими являются малолетние дети. Всех пострадавших каретами скорой помощи отправили в медицинские учреждения.

Автомобильное движение на данном участке улицы перекрыто. На месте работают полицейские. Спасатели ликвидируют последствия аварии.

Винницкая область

В городе Хмельник Винницкой области падение дерева привело к гибели женщины, что стало второй смертью от непогоды в области.

Сообщение о том, что на ул. Северной в г. Хмельник на проезжую часть дороги упало дерево, в результате чего погибла 29-летняя жительница с. Дубрава, поступило спасателям в понедельник, 11 марта, в 10:13.

Прибыв на место происшествия, спасатели Государственной пожарно-спасательной части №9 с помощью спецоборудования распилили ветки и высвободили женщину из-под поваленного ветром дерева.

Причины, которые привели к гибели женщины, выясняются специалистами Нацполиции.

"Бордопад" по всей стране

В сети начали обращать внимание, что от непогоды досталось и предвыборной агитации кандидатов в президенты. Причем стихия не пожалела никого и не стала делать выбор и заводить любимчиков: досталось всем участникам президентской гонки

Телеведущий Макс Назаров заметил, что на одной из трасс ветер обрушил борд с изображением президента Украины Петра Порошенко.

"Ехал по трассе и увидел как вот такой и ещё парочку про "реальні справи, а не брехливі обіцянки" попадали от ветра. Не думаю, что совпадение, ведь борды других кандидатов стоят смирно. И кандидаты на них даже ехидно хихикают", - отметил Назаров.

Впрочем, телеведущий ошибся, так как досталось и агитации Владимира Зеленского.

На это обратил внимание Михаил Ткач. "...Все сталося само собою..." - прокомментировал обрушенный ситилайт журналист.

Журналист Алексей Мацука запечатлел, как жертвой стихии стала реклама "свободовца" Руслана Кошулинского. Его борд мощные порывы ветра перевернули на 180 градусов.

Непогода не пожалела и лидера Батькивщины. Так, на Отрадном с политической рекламой Юлии Тимошенко произошло то же самое, что и с бордом Кошулинского - ветер перевернул ее вверх тормашками.

Блогер Михаил Шнайдер опубликовал видео, на котором ураган сносит палатку с агитацией за действующего президента Украины Петра Порошенко.

"Улетели своим шляхом", "Смотреть можно бесконечно", "Примерно так главнокомандующий рванул со сцены в Черкассах" - шутят пользователи, комментируя видео.