Упавшее под Радой дерево заблокировало подъезд, которым пользуется Парубий (фото)

Дерево полностью преградило путь между стоянкой авто спикера и специальным выездом.

В Киеве порыв ветра сломал под зданием Верховной Рады крупное хвойное дерево. Оно упало прямо возле подъезда №1, которым пользуется спикер парламента Андрей Парубий.

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Об этом сообщает «Левый Берег». Отмечается, что по фото, которые в сети начали распространять помощники народных депутатов, видно, как дерево полностью преградило путь между стоянкой авто спикера и специальным выездом со шлагбаумом.

Аномально сильные порывы ветра сегодня стали причиной целого ряда опасных инцидентов в столице.

Так, в центре Киева сильный ветер сорвал с дома часть металлической кровли, которая в результате упала на машины.