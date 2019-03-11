Упавшее под Радой дерево заблокировало подъезд, которым пользуется Парубий (фото)
16:22, 11 марта 2019Происшествия
222 0
Дерево полностью преградило путь между стоянкой авто спикера и специальным выездом.
Под Радой дерево заблокировало любимый выезд Парубия / LB.ua
В Киеве порыв ветра сломал под зданием Верховной Рады крупное хвойное дерево. Оно упало прямо возле подъезда №1, которым пользуется спикер парламента Андрей Парубий.
Читайте такжеНа Житомирщине сорванная ветром крыша убила женщину и тяжело травмировала ее дочь
Об этом сообщает «Левый Берег». Отмечается, что по фото, которые в сети начали распространять помощники народных депутатов, видно, как дерево полностью преградило путь между стоянкой авто спикера и специальным выездом со шлагбаумом.
Аномально сильные порывы ветра сегодня стали причиной целого ряда опасных инцидентов в столице.
Так, в центре Киева сильный ветер сорвал с дома часть металлической кровли, которая в результате упала на машины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter