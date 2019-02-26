За год в Украине произошло около 3 тысяч ДТП с участием маршруток (видео)

Большая часть автопарка перевозчиков находится в крайне запущенном состоянии.

За последний год в Украине произошло около 3 тысяч ДТП по вине водителей маршруток.

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Об этом сообщает ТСН со ссылкой на данные Национальной полиции.

Кроме того, большая часть автопарка перевозчиков находится в крайне запущенном состоянии. Часто водителям приходится ремонтировать маршрутки прямо во время движения.

Журналисты попытались узнать, куда жаловаться на поломанный транспорт. В Коммунальной службе перевозок Киева посоветовали обратиться к перевозчику. Однако ни по номеру телефона, указанному в маршрутке, ни по адресу компании-перевозчика пообщаться с ответственным лицом журналистам не удалось.

Как сообщал УНИАН, в Киеве очевидцы сняли, как водитель маршрутки камнем "ремонтировал" рычаг передач.