За год в Украине произошло около 3 тысяч ДТП с участием маршруток (видео)
12:38, 26 февраля 2019Происшествия
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Большая часть автопарка перевозчиков находится в крайне запущенном состоянии.
За год по вине водителей маршруток произошло около 3 тысяч ДТП / фото УНИАН
За последний год в Украине произошло около 3 тысяч ДТП по вине водителей маршруток.
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Об этом сообщает ТСН со ссылкой на данные Национальной полиции.
Кроме того, большая часть автопарка перевозчиков находится в крайне запущенном состоянии. Часто водителям приходится ремонтировать маршрутки прямо во время движения.
Журналисты попытались узнать, куда жаловаться на поломанный транспорт. В Коммунальной службе перевозок Киева посоветовали обратиться к перевозчику. Однако ни по номеру телефона, указанному в маршрутке, ни по адресу компании-перевозчика пообщаться с ответственным лицом журналистам не удалось.
В Украине участились аварии через сломанные маршрутки
Как сообщал УНИАН, в Киеве очевидцы сняли, как водитель маршрутки камнем "ремонтировал" рычаг передач.
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