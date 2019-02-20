В Киеве водитель "ремонтировал" маршрутку с помощью кирпича (видео)
11:20, 20 февраля 2019Курьёзы
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Маршрутчик "забивал" рычаг коробки передач.
Все это происходит во время перевозки пассажиров / фото УНИАН
В Киеве очевидцы сняли, как водитель маршрутки кирпичом "ремонтировал" рычаг коробки передач.
Ролик появился в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook.
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На видео заметно как маршрутчик кирпичом довольно сильно бьет по рычагу коробки передач, который поддается под ударами. Далее он начинает что-то прикручивать в его нижней части.
После этого водитель кладет руки на руль, а автобус начинает ехать. Впоследствии маршрутчик снова обращается к услугам кирпича, дубасит ним рычаг и продолжает движение.
Все это происходит во время перевозки пассажиров. Инцидент сняли в маршрутке №455.
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