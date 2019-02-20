В Киеве водитель "ремонтировал" маршрутку с помощью кирпича (видео)

Маршрутчик "забивал" рычаг коробки передач.

В Киеве очевидцы сняли, как водитель маршрутки кирпичом "ремонтировал" рычаг коробки передач.

Ролик появился в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook.

Читайте такжеВ центре Киева под троллейбусом провалился асфальт (фото, видео)

На видео заметно как маршрутчик кирпичом довольно сильно бьет по рычагу коробки передач, который поддается под ударами. Далее он начинает что-то прикручивать в его нижней части.

После этого водитель кладет руки на руль, а автобус начинает ехать. Впоследствии маршрутчик снова обращается к услугам кирпича, дубасит ним рычаг и продолжает движение.

Все это происходит во время перевозки пассажиров. Инцидент сняли в маршрутке №455.