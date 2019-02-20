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В Киеве водитель "ремонтировал" маршрутку с помощью кирпича (видео)

11:20, 20 февраля 2019
Курьёзы
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Все это происходит во время перевозки пассажиров / фото УНИАН

Ролик появился в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook.

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На видео заметно как маршрутчик кирпичом довольно сильно бьет по рычагу коробки передач, который поддается под ударами. Далее он начинает что-то прикручивать в его нижней части.

После этого водитель кладет руки на руль, а автобус начинает ехать. Впоследствии маршрутчик снова обращается к услугам кирпича, дубасит ним рычаг и продолжает движение.

Все это происходит во время перевозки пассажиров. Инцидент сняли в маршрутке №455. 

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Теги: #Киев#маршрутка