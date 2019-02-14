Четыре автомобиля перевернулись на крышу: под Харьковом произошло смертельное ДТП (фото)

В результате аварии один человек погиб, еще пятеро пострадали.

Сегодня около 9:00 возле поселка Рогань Харьковского района на Ростовском шоссе произошло смертельное ДТП. На одном участке дороги перевернулись сразу четыре авто.

В результате аварии погибла женщина, а еще пять человек в возрасте от 30 до 50 лет с ушибами и ссадинами обратились за медицинской помощью. Медики оценивают их состояние здоровья как удовлетворительное, сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

"Водитель автомобиля "Kia Rio" не справился с управлением и допустил наезд на женщину-пешехода, после чего столкнулся с автомобилем «Volkswagen Transporter», который развернуло на дороге. 54-летняя потерпевшая от полученных травм скончалась на месте", - рассказали в полиции.

Водители еще двух автомобилей, "ВАЗ" и "Fiat", не справились с управлением, из-за чего одна машина перевернулась на крышу, а другая слетела в кювет.

Сейчас полиция решает вопрос об открытии уголовного производства по данному факту.

Как сообщал УНИАН, 13 февраля вблизи Борисполя произошло жуткое ДТП с пострадавшими.