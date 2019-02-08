цей матеріал доступний українською

В Херсонской области при пожаре заживо сгорели двое маленьких детей

11:52, 08 февраля 2019
Происшествия
145 0
На пожаре в Херсонской области погибли двое детей / фото ks.dsns.gov.ua

Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Херсонской области, на пожаре погибло двое маленьких детей.

Читайте также"С крыши выбивался дым": в центре Львова произошел пожар (видео)

"На момент прибытия огонь бушевал внутри дома и уже перекинулся на кровлю. В 00:35 пожар был локализован, а в 04:55 ликвидирован на площади 110 кв. м. На пожаре погибли двое детей: 7-летняя девочка и 4-летний мальчик", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пожарные задержались в дороге из-за значительного повреждения части дорожного покрытия.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, в Киеве произошел масштабный пожар складского помещения.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #дети#смерть#пожар#Херсонщина