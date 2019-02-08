В Херсонской области при пожаре заживо сгорели двое маленьких детей
11:52, 08 февраля 2019Происшествия
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Пожарные задержались в дороге из-за значительного повреждения части дорожного покрытия.
На пожаре в Херсонской области погибли двое детей / фото ks.dsns.gov.ua
В ночь на 8 декабря в частном доме в пгт Горностаевка на Херсонщине произошел пожар.
Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Херсонской области, на пожаре погибло двое маленьких детей.
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"На момент прибытия огонь бушевал внутри дома и уже перекинулся на кровлю. В 00:35 пожар был локализован, а в 04:55 ликвидирован на площади 110 кв. м. На пожаре погибли двое детей: 7-летняя девочка и 4-летний мальчик", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пожарные задержались в дороге из-за значительного повреждения части дорожного покрытия.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
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