Прострелили голову: в Киеве посреди улицы обнаружили труп

Местные жители сначала услышали выстрел, а когда вышли на улицу, то увидели мужчину с ранением головы.

В пятницу, 1 февраля, в Киеве на Троещине по адресу улица Стефана Таранушенко, 3 обнаружили труп мужчины. Тело лежало на улице возле автомобиля Renault.

Вызов на линию экстренных служб поступил около 15:00. Об этом сообщает "Информатор".

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По предварительной информации, мужчина арендовал гараж рядом с указанным адресом. Сам он проживал на улице Оноре де Бальзака. Рядом с телом мужчины лежала часть ружья «обрез». Местные жители сначала услышали выстрел, а когда вышли на улицу, то увидели мужчину с ранением головы. На место вызвали медиков, однако им оставалось только констатировать смерть.

Вторая часть ружья лежала в багажнике, а рядом лежали инструменты. Мужчина вчера отметил свое 66-летие. Предварительно, мужчина разбирал оружие, но оно было не разряжено. Однако правоохранители будут проверять все возможные версии. Подробности случившегося будут выяснят следователи. На месте работала следственно-оперативная группа, медики и патрульные.

Как сообщал УНИАН, в Киеве пятилетнему мальчику выстрелили в глаз.