Пятилетнему мальчику выстрелили в глаз: подробности стрельбы в Киеве (фото, видео)

По предварительной информации, мальчик получил ранение случайно. Мать выходила с ребенком из супермаркета АТБ. В этот момент возле магазина между молодыми людьми произошел конфликт.

В пятницу, 1 февраля, в Киеве по адресу улица Шолом-Алейхема, 17 произошла стрельба, в результате которой был ранен пятилетний ребенок. Неизвестные выстрелили мальчику в глаз.

Пострадавшего ребенка госпитализировали. Об этом сообщает "Информатор".

По предварительной информации, мальчик получил ранение случайно. Мать выходила с ребенком из супермаркета АТБ. В этот момент возле магазина между молодыми людьми произошел конфликт.

Правоохранители говорят, что выстрел был один. Вблизи места инцидента патрульным удалось задержать подозреваемых. На данный момент на месте работает следственно-оперативная группа. Эксперты изъяли гильзу и пулю, предварительно, она резиновая. Подробности инцидента выясняются.

Как сообщал УНИАН, в Киеве возле супермаркета трое мужчин ранили ребенка выстрелом в голову.