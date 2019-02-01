Пятилетнему мальчику выстрелили в глаз: подробности стрельбы в Киеве (фото, видео)
В пятницу, 1 февраля, в Киеве по адресу улица Шолом-Алейхема, 17 произошла стрельба, в результате которой был ранен пятилетний ребенок. Неизвестные выстрелили мальчику в глаз.
Пострадавшего ребенка госпитализировали. Об этом сообщает "Информатор".
По предварительной информации, мальчик получил ранение случайно. Мать выходила с ребенком из супермаркета АТБ. В этот момент возле магазина между молодыми людьми произошел конфликт.
Правоохранители говорят, что выстрел был один. Вблизи места инцидента патрульным удалось задержать подозреваемых. На данный момент на месте работает следственно-оперативная группа. Эксперты изъяли гильзу и пулю, предварительно, она резиновая. Подробности инцидента выясняются.
Как сообщал УНИАН, в Киеве возле супермаркета трое мужчин ранили ребенка выстрелом в голову.