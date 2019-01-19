Взрыв в храме бывшей УПЦ МП в Сумах: полиция установила двух подозреваемых

Полицейские выяснили, что предмет, который взорвался, оказался не шашкой, а пиротехническим средством для игры в страйкбол, оснащенный зернами кукурузы.

Полицейские совместно с сотрудниками СБУ установили лиц, которых подозревают в совершении хулиганских действий в Спасо-Преображенском кафедральном соборе в Сумах.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Сумской области.

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«Оба – молодые люди, жители Сум. Сейчас с ними проводят соответствующие следственные действия в рамках открытого уголовного производства. У одного из парней правоохранители при личном досмотре изъяли пиротехническое средство, аналогичный тому, что было использовано вчера в соборе по ул. Соборной», – говорится в сообщении.

Как выяснили правоохранители, предмет, который взорвался, оказался не шашкой, а пиротехническим средством для игры в страйкбол, оснащенный зернами кукурузы.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по статье "Хулиганство".

Как сообщал УНИАН, вечером 18 января во время вечернего богослужения в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Сумы прогремел взрыв.

В Православной церкви Украины отреагировали на сообщение о взрыве во время богослужения в Сумах. "Выражаем категорическое осуждение этого преступления. Слава Богу, что нет пострадавших", - говорится в заявлении.