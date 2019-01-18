В Сумах в храме УПЦ МП во время богослужения произошел взрыв (фото)

Православная церковь Украины осудила нападение.

Вечером 18 января во время вечернего богослужения в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Сумы прогремел взрыв.

По данным пресс-службы Сумской епархии УПЦ МП, неизвестные бросили устройство, взорвавшееся в притворе храма.

"Остатки взрывчатки и последствия повреждения интерьера свидетельствуют о силе взрыва. Лишь по счастливому стечению обстоятельств никто не пострадал", - говорится в сообщении.

По данным полиции Сумской области, в 19:24 в полицию обратился служитель Спасо-Преображенского кафедрального собора и сообщил, что на входе в помещение неизвестные бросили шашку, которая и взорвалась.

Читайте такжеПорошенко заявил о продолжающихся провокациях Москвы из-за автокефалии ПЦУ

На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнической службы. Предмет, который взорвался, оказался не шашкой, а пиротехническим средством для игры в страйкбол, оснащенный зернами кукурузы.

"Помещение не повреждено, пострадавших нет. По данному факту в полиции открыли уголовное производство по статье «Хулиганство»", - сообщают в полиции.

В Православной церкви Украины отреагировали на сообщение о взрыве во время богослужения в Сумах.

"Выражаем категорическое осуждение этого преступления. Слава Богу, что нет пострадавших", - говорится в заявлении.

В пресс-службе ПЦУ напомнили, что лично митрополит Епифаний, другие официальные представители церкви до Объединительного Собора и после него многократно акцентировали на недопустимости актов насилия на почве межконфессиональных отношений, подчеркивая, что церковное единение должно происходить добровольно и мирным путем.

Как сообщал УНИАН, СБУ предотвратила провокации в Киеве накануне и в день объединительного собора ПЦУ. Организатор планируемых беспорядков рассказал спецслужбам о заказчике из Москвы.