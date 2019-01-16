Во Львове подстрелили мужчину

47-летний пострадавший львовянин с ранением ноги был госпитализирован.

Во Львове правоохранители задержали мужчину, который выстрелил из ружья в ногу местному жителю.

Как сообщает управление полиции охраны во Львовской области, это произошло на улице Мазепы вчера вечером.

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В 21.45 на оперативную линию «102» поступило сообщение от жителя улицы Мазепы, о том, что он слышал выстрел и видит мужчину, который лежит на снегу. Данная информация была передана нарядам полиции Львова. На место прибыла группа реагирования полиции охраны. Наряд обнаружил мужчину с ружьем и потерпевшего. Стрелка задержали, кроме того у него обнаружен пистолет. На место происшествия были вызваны медики и следственно-оперативная группа. 47-летний пострадавший львовянин с ранением ноги был госпитализирован.

Оружие изъято и направлено на экспертизу. Выясняются обстоятельства инцидента.

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