В центре Ивано-Франковска застрелили криминального авторитета- СМИ (фото, видео)

Злоумышленник, или злоумышленники, были на черной машине без номерных знаков.

В Ивано-Франковске в воскресенье, 30 декабря, прямо на улице расстреляли мужчину.

Об этом сообщает издание "Галка".

Стрельба произошла на улице Хотинская. На месте событий нашли три гильзы. Неизвестный стрелял, предположительно, вплотную. Убитый мужчина на вид среднего возраста. По данным издания, он был известен в криминальных кругах и провел не один десяток лет в тюрьме.

В полиции сообщили, что нападавшего искали по горячим следам. Злоумышленник, или злоумышленники, были на черной машине без номерных знаков. Впоследствии на улице Набережной нашли сожженную машину, которая может принадлежать нападавшим.

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