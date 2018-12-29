На Полтавщине четыре пьяных полицейских напали на прохожего и избили его

По предварительной информации, вечером 27 декабря в городе Кременчуг сотрудники патрульной полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершили разбойное нападение на прохожего, нанесли ему телесные повреждения, завладели деньгами и материальными ценностями.

Сегодня, 29 декабря, следователи теруправления Государственного бюро расследований в Полтаве совместно с сотрудниками управления Департамента внутренней безопасности в Полтавской области задержали четверо сотрудников Национальной полиции, совершивших разбойное нападение на прохожего.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"По предварительной информации, вечером 27 декабря в городе Кременчуг сотрудники патрульной полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершили разбойное нападение на прохожего, нанесли ему телесные повреждения, завладели деньгами и материальными ценностями", - говорится в сообщении.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) и ч.2 ст.187 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, готовится сообщение о подозрении.