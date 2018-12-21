В Запорожской области СБУ обнаружила тайник с гранатами возле воинской части

Из тайника, который был обустроен в лесополосе вблизи одной из воинских частей, сотрудники спецслужбы изъяли шесть гранат Ф-1.

В Запорожской области сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили склад с боеприпасами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

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«В Запорожье сотрудники Службы безопасности Украины, в ходе проведения неотложных контрразведывательных мероприятий, направленных на недопущение дестабилизации общественной обстановки во время действия в регионе военного положения, в пределах противодействия незаконному обороту оружия и боеприпасов, обнаружили схрон с военными средствами поражения», - сообщили в ведомстве.

Склад с боеприпасами обнаружен сегодня, 21 декабря, на окраине одного из поселков Мелитопольского района. Из тайника, который был обустроен в лесополосе вблизи одной из воинских частей, сотрудники спецслужбы изъяли шесть гранат Ф-1.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, решается вопрос об открытии уголовного производства.