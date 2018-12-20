На Днепропетровщине женщина с ребенком на руках выпрыгнула с многоэтажки (видео)

Трагедия произошла в Покровском районе Кривого Рога.

В Кривом Роге Днепропетровской области сегодня около 9 часов утра 28-летняя женщина с 5-летним сыном на руках упала с 10 этажа высотного здания.

Об этом сообщили УНИАН в отделе коммуникации Криворожского управления полиции.

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Трагедия произошла в Покровском районе города. Мать и сын от полученных травм погибли.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, которые рассматривают несколько версий случившегося, в том числе и суицид.

Полиция уже установила: женщине было 28 лет, мальчику – пять. Впрочем, соседи говорят, что женщина с ребенком в этом доме не жили. Откуда они - сейчас выясняют правоохранители.