В столичной многоэтажке лифт раздавил коляску с младенцем (фото)

С двухмесячным младенцем все хорошо, но няня до сих пор находится в шоковом состоянии.

В столичной многоэтажке на улице Ларисы Руденко, 6 лифт раздавил коляску с младенцем.

Об этом сообщает "Киев оперативный" на странице в Facebook.

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Отмечается, что няня с младенцем зашла в лифт и поднималась на второй этаж. Когда выходила, двери лифта закрылись и зажали коляску.

"К счастью, женщина не растерялась и успела уже сверху выхватить ребенка, потому что сам тележку потянуло вверх и раздавило", - говорится в сообщении.

Как отмечается, с двухмесячным младенцем все хорошо, но няня до сих пор находится в шоковом состоянии.