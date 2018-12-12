В столичной многоэтажке лифт раздавил коляску с младенцем (фото)
18:06, 12 декабря 2018Происшествия
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С двухмесячным младенцем все хорошо, но няня до сих пор находится в шоковом состоянии.
Двери лифта закрылись и зажали коляску / фото Киев оперативный
В столичной многоэтажке на улице Ларисы Руденко, 6 лифт раздавил коляску с младенцем.
Об этом сообщает "Киев оперативный" на странице в Facebook.
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Отмечается, что няня с младенцем зашла в лифт и поднималась на второй этаж. Когда выходила, двери лифта закрылись и зажали коляску.
"К счастью, женщина не растерялась и успела уже сверху выхватить ребенка, потому что сам тележку потянуло вверх и раздавило", - говорится в сообщении.
Как отмечается, с двухмесячным младенцем все хорошо, но няня до сих пор находится в шоковом состоянии.
фото Киев оперативный
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