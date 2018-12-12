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В столичной многоэтажке лифт раздавил коляску с младенцем (фото)

18:06, 12 декабря 2018
Происшествия
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Двери лифта закрылись и зажали коляску / фото Киев оперативный

Об этом сообщает "Киев оперативный" на странице в Facebook.

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Отмечается, что няня с младенцем зашла в лифт и поднималась на второй этаж. Когда выходила, двери лифта закрылись и зажали коляску.

"К счастью, женщина не растерялась и успела уже сверху выхватить ребенка, потому что сам тележку потянуло вверх и раздавило", - говорится в сообщении.

Как отмечается, с двухмесячным младенцем все хорошо, но няня до сих пор находится в шоковом состоянии.

фото Киев оперативный

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Теги: #Киев