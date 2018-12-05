Во Львове вандалы надругались над польскими военными захоронениями

Львовский городской совет требует от правоохранительных органов эффективного расследования происшествия.

На Лычаковском кладбище Львова сегодня, 5 декабря, ночью неизвестные злоумышленники предприняли попытку разбить деревянные реставрационные конструкции, в которых находятся скульптуры львов возле арки на входе к польским военным захоронениям (Кладбище Орлят).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

Как сообщил заместитель городского председателя Львова по вопросам развития Андрей Москаленко, около 2 часов ночи была предпринята попытка разбить конструкции.

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«Очередная попытка провокации на Лычакове. Этой ночью, около двух часов, была снова попытка разбить конструкции, в которых находятся скульптуры львов на кладбище польских военных захоронений. К утру конструкции уже восстановили. Сейчас продолжаются следственные действия. Полиция и СБУ были сразу вызваны на место. Провокаторов на месте задержать не успели», - отметил Москаленко.

«Львовский городской совет требует от правоохранительных органов эффективного расследования событий, произошедших ночью на Лычаковском кладбище», - отмечается в сообщении.

Как сообщил сотрудник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области Юрий Голуб, 5 декабря в 01.40 в полицию поступило сообщение от работников охраны кладбища о том, что неизвестные срывают деревянные щиты, которые закрывают скульптуры львов возле арки на входе к польским военным захоронениям.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Информация о происшествии внесена в Журнал единого учета. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, возвращение скульптур львов на Кладбище Орлят в 2015 году привело к скандалу, поскольку их перевозку осуществили по инициативе польского министерства культуры без согласования с соответствующими украинскими органами власти. С тех пор скульптуры стояли закрытые деревянным ограждением.