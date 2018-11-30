В Керченском проливе столкнулись два грузовых судна

У одного из иностранных кораблей повредился винт двигателя, а второй - потерял якорь с цепью.

В Керченском проливе столкнулись два грузовых иностранных судна, направлявшихся в Азовское море из порта Констанца в Румынии.

Об этом сообщает портал FleetMon.

"Грузовой корабль "Lady Maria" во время маневрирования в Керченском проливе столкнулся с грузовым судном "Azov Concord". Оба корабля направлялись из порта Констанца в Румынии в азовские морские порты России и Украины, оба ждали разрешения на транзит через пролив", - говорится в сообщении.

Как передает портал, у грузового корабля "Lady Maria" в результате инцидента повредился винт двигателя, а Azov Concord потерял якорь с цепью.

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Необходимо также отметить, что сегодня Росморречфлот выпустил штормовые предупреждения для Керченского канала и Азовского моря и приостановил проход судов через Керчь-Еникальский канал.

"Ветер 13-18 м/сек, северо-восточный. Угроза обледенение судов. В связи с этим выпущены штормовые предупреждения номер 562 для Керченского канала и 537 для Азовского моря", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения будут сняты не ранее субботы или воскресенья.