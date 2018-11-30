Почти 100 евродепутатов выступили за новые санкции против РФ из-за нападения на украинские суда

Евродепутаты подчеркивают, что агрессия президента РФ Владимира Путина не должна остаться без ответа.

В Европейском парламенте 97 депутатов призывают высокого представителя Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерику Могерини и всех руководителей европейских правительств ввести целенаправленные санкции против РФ за вооруженное нападение и захват трех украинских судов и их экипажа в количестве 24 матросов и офицеров вблизи Керченского пролива.

Копию оригинала письма опубликовало Постоянное представительство Украины при ЕС в социальной сети Faceebok.

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"Этот инцидент не является чем-то исключительным, поскольку происходит на фоне незаконной аннексии Крыма, непрерывной финансовой и военной поддержки для ведения боевых действий в Донецкой и Луганской областях, а также поддержки признания незаконных выборов, проведенных в этих областях, и строительства моста через Керченский пролив", - говорится в письме.

"Случившееся в эти выходные необходимо расценивать как часть более широкой стратегии обострения и нагнетания напряженности между Россией и Украиной, вопиющее и провокационное нарушение международных правил и непосредственную угрозу нашему собственному миру и безопасности", - говорится в письме.

"Агрессия Путина не может остаться без ответа. Мы, члены Европейского парламента, подписавшиеся (в этом письме), по этой причине призываем высокого представителя Европейского Союза Могерини и всех лидеров европейских правительств ввести целенаправленные санкции против России. Европа не может и не должна позволять себе оставаться в стороне в то время, когда президент Путин медленно, но неуклонно разрушает основу основанного на правилах международного порядка", - отмечается в письме.

В частности, под этим письмом подписались депутаты Европарламента Лайма Андрикене, Пятрас Ауштрявичюс, Эльмар Брок, Анна Фотыга, Михаэль Галлер, Ребекка Хармс, Дариуш Росати, Яцек Сариуш-Вольски, Иоганнес Корнелис ван Баален, Ги Верхофстадт и другие.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Могерини осудила применение силы российскими военными в Керченском проливе и пригрозила должным образом ответить. "Европейский Союз не признает и не будет признавать незаконную аннексию Крымского полуострова Россией. Европейский Союз продолжит отслеживать внимательно ситуацию и настроен действовать определенным образом во взаимодействии с его международными партнерами", - подчеркнула Могерини.

При этом она не уточнила, что имеет в виду, говоря о надлежащих действиях.