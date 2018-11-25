Украинские военные корабли прошли под аркой Керченского моста - крымские СМИ

По данным погранслужбы ФСБ России, в настоящее время украинские корабли остановлены в районе п. Заветное.

Группа из трех украинских военных кораблей, которая ранее длительное время ожидала разрешения на прохождение по Керчь-Еникальскому каналу и была атакована российскими пограничными катерами, прошла под аркой Керченского моста и в настоящее время проходит по Керченскому проливу в направлении акватории Азовского моря.

Об этом сообщает крымский информационный ресурс Kerch.com.ru.

«В 14:40 баржу, перекрывавшую фарватер, убирают. Корабли - один большой и два малых - выстраиваются в строй. В 14:50 корабли прошли под мостом в сторону Азовского моря», - говорится в сообщении.

Как отметили в издании, погранслужба ФСБ России, сообщает о том, что в настоящее время украинские корабли остановлены в районе п. Заветное.

Очевидцы сообщают, что в первой половине дня в непосредственной близости от моста стоял военный российский корабль, далее, ближе к рейду, еще четыре корабля. В 13:40 буксиры установили судно класса река-море под арками Крымского моста, перекрыв проход под ним.

По данным издания, после этого со стороны Черного моря прибыли три корабля, но, не дойдя до моста, развернулись обратно. Над акваторией кружили два военных вертолета. Спустя час баржа была убрана, открыв проход для группы украинских судов.

Читайте такжеРоссия перекрыла Керченский пролив и подняла ударные вертолеты Ка-52 на боевой курс (видео)

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 ноября, утром российский пограничный корабль протаранил буксир Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Корабли Военно-морских сил ВСУ в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь» и рейдового буксира «Яны Капу» осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В командовании ВМС отметили, что о намерении осуществлять переход заранее было проинформировано в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

Однако, как отмечает украинская сторона, вопреки Конвенции ООН по морскому праву и договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, пограничный корабль РФ «Дон» протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего поврежден главный двигатель корабля, обшивку и леєрне ограждения, потеряно спасательный плотик.

Россия же заявляет, что украинские корабли «неправомерно» зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ. В ФСБ утверждают, что у них не было заявки на проход кораблей и в график прохода через Керченский пролив они не были включены.

Межу тем, по сообщению командования ВМС РФ, российская сторона привлекла боевые вертолеты для сопровождения кораблей Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.