Атака РФ на украинский корабль ставит крест на пользе соглашения по Азову - постпред президента в Крыму

По словам Бориса Бабина, российские корабли всячески провоцировали судна ВМС ВСУ на открытие огня.

Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин заявляет, что агрессия России относительно украинских кораблей в Азовском море ставит крест на пользе для нашей страны соглашения 2003 года по Азову.

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Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Он считает, что в настоящее время ситуация не исчерпана.

«Есть риски что обвинения в каких-то «нарушениях» со стороны ВМС ВСУ мы услышим не только из российской пропаганды, но и от отдельных должностных лиц», - написал Бабин.

По его словам, поэтому «эти события ставят крест на мифе о Соглашении 2003 года по Азову хоть в чем-то полезном для Украины».

Кроме того, отметил постпред президента, российские корабли всячески провоцировали судна ВМС на открытие огня.

«Россияне не просто протаранили буксир Военно-морских сил Украины, что привело к потере им части управляемости, но и блокировали все корабли группы с тем, чтобы они не могли оказать помощь этому судну», - добавил Бабин.

Как сообщал УНИАН, российский пограничный корабль протаранил в Азовском море буксир Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Корабли Военно-морских сил ВСУ в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь» и рейдового буксира «Яны Капу» осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В командовании ВМС отметили, что о намерении осуществлять переход заранее было проинформировано в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

Однако, как отмечает украинская сторона, вопреки Конвенции ООН по морскому праву и договору между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, пограничный корабль РФ «Дон» протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего повреждены главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утерян спасательный плотик.

Россия же заявляет, что украинские корабли «неправомерно» зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ. В ФСБ утверждают, что у них не было заявки на проход кораблей и в график прохода через Керченский пролив они не были включены.