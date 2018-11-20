На Харьковщине водитель трактора наехал на 7 легковушек и полицейскую машину

Водитель коммунального трактора, посыпая дорогу, не справился с управлением.

В городе Изюм Харьковской области водитель трактора коммунального предприятия наехал на семь легковых автомобилей и припаркованный на обочине служебный автомобиль «ВАЗ» Изюмского отдела полиции.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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Авария произошла 20 ноября в 10.55 по улице Гагарина в городе Изюм. В результате ДТП никто из граждан не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.

На место происшествия выезжал наряд патрульной полиции Изюмского отдела полиции. По результатом обследования на состояние алкогольного опьянения, водитель трактора был трезв. Решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины.

Как сообщал УНИАН, в Днепре водитель BMW на скорости разбил 10 автомобилей. В результате аварии пострадало трое людей.