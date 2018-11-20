В Днепре водитель BMW на скорости разнес 10 автомобилей, есть пострадавшие (фото, видео)

В результате аварии пострадало трое людей.

В Днепре на пересечении улицы Космической и Запорожского шоссе произошло масштабное ДТП с участием десяти автомобилей.

ДТП произошло около 20.00 19 ноября. В результате аварии пострадало трое человек, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Днепропетровской области.

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По прибытию к месту происшествия, спасатели установили, что произошло столкновение десяти легковых автомобилей, а именно: двух автомобилей марки BMW, автомобилей Nissan, Таврия, Жигули, КІА, Fiat, Daewoo Lanos, Skoda и Subaru Forester.

Как сообщает "Информатор" со ссылкой на полицию, по предварительным данным, водитель BMW ехал по Запорожскому шоссе в сторону центра города и на высокой скорости "влетел" в автомобиль Subaru, который поворачивал на улицу Космическую. В результате столкновения автомобиль Subaru перевернулся 4 раза, зацепив 8 автомобилей. Большинство машин-участников ДТП получили серьезные повреждения.

Спасателям пришлось извлекать водителя BMW из автомобиля с помощью инструмента, его передали медикам. Также госпитализировали водителя Subaru и Fiat.

По словам полицейских, водителя BMW увезли в бессознательном состоянии, по предварительной информации, у мужчины сломаны обе ноги и шея. У водителя автомобиля Subaru, предварительно, открытая черепно-мозговая травма и перелом ноги. Мужчина находился в сознании.

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