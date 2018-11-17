Под Киевом неизвестные ограбили инкассаторов, введен план "Перехват" - СМИ (видео)

Из автомобиля были похищены четыре кассеты с денежными купюрами.

В городе Ирпень под Киевом сегодня утром неизвестные ограбили инкассаторский автомобиль.

Полиция ввела оперативный план "Перехват", сообщает "Информатор" со ссылкой на собственные источники.

Предварительно, преступники скрылись на внедорожнике черного цвета. Из автомобиля были похищены четыре кассеты с денежными купюрами. Конкретная сумма неизвестна, сообщает издание.

Полиция Киева ввела план "Перехват" в 09:30. На правой стороне машины осталась характерная вмятина.

Как сообщал УНИАН, вечером 28 сентября в центре Одессы злоумышленники совершили вооруженное нападение на инкассаторов, похитив более 3 миллионов гривень.

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По данным полиции, нападение совершено на сотрудников частной компании, проводивших инкассацию обменных пунктов. Огнестрельные ранения ног во время нападения получили оба сотрудника (один – в пятку, второй – в бедро), один из них находился в тяжелом состоянии.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Полиция задержала и арестовала одного из подозреваемых в нападении.