Выпавшая из маршрутки в Одесской области женщина умерла в больнице (видео)
09:52, 15 ноября 2018Происшествия
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Пассажирка ударилась головой и получила тяжелую черепно-мозговую травму.
Женщина выпала из маршрутки / Скриншот
Медикам не удалось спасти 41-летнюю жительницу Беляевского района, которая получила травмы после выпадения из маршрутки.
Об этом сообщили в Одесской областной клинической больнице, где скончалась пострадавшая, передает "Думская".
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Женщина все это время находилась в коме — в результате происшествия 41-летняя пассажирка ударилась головой и получила тяжелую черепно-мозговую травму.
Напомним, инцидент произошел 9 ноября на маршруте №84 Нати-Одесса. Во время поворота под натиском пассажиров, стоявших на задней площадке, дверь открылась, и женщина выпала из салона на проезжую часть.
По данному факту полиция начала уголовное производство по статье — нарушение правил безопасности дорожного движения.
В Одессе умерла женщина, которая выпала из переполненной маршрутки
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