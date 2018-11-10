В Одесской области женщина выпала из переполненной маршрутки и впала в кому (видео)

По данному факту полиция открыла уголовное производство.

В Одесской области полиция начала расследование по факту тяжкого травмирования женщины, которая выпала на дорогу из маршрутки во время движения.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП произошло накануне в Беляевском районе.

41-летняя женщина выпала из задних дверей пассажирского микроавтобуса, который ехал по маршруту Нати-Одесса.

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Установлено, что салон микроавтобуса, которым управлял 31-летний водитель, был переполнен. Во время поворота возле села Нерубайское под натиском пассажиров, которые стояли у задних дверей, они открылись. В результате женщина выпала из маршрутки и получила травмы, от которых впала в кому. Потерпевшую госпитализировали.

Автобус снят с маршрута и помещен на площадку временного содержания автотранспорта для проведения экспертиз, сообщили в главке.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября в Ирпене из маршрутки во время движения выпала 15-летняя девушка.