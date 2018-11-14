В Киеве легковушка скатилась с горки и врезалась в пять автомобилей, которые столкнулись в ДТП (видео)
17:10, 14 ноября 2018Происшествия
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Вероятно, его водитель потерял управление на скользкой дороге.
В Киеве в пять автомобилей, столкнувшихся в ДТП, влетел шестой / фото скриншот
На улице Курдряшова в Киеве из-за снега и гололеда произошло масштабное ДТП.
Как сообщает "Киев оперативный", в аварии столкнулись сразу пять автомобилей.
Пока водители машин выясняли отношения, с горки скатился и влетел в стоящие внизу легковушки шестой автомобиль. Вероятно, его водитель потерял управление на скользкой дороге. Как видно на видео, машина катилась вниз по улице и не могла остановиться.
В комментариях пользователи Facebook также предполагают, что водитель мог ехать на летней резине.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве выпал первый снег. Киевские автолюбители оказались не готовы к такой погоде, из-за чего в столице за день произошло около 300 ДТП.
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