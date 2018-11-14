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В Киеве легковушка скатилась с горки и врезалась в пять автомобилей, которые столкнулись в ДТП (видео)

17:10, 14 ноября 2018
Происшествия
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В Киеве в пять автомобилей, столкнувшихся в ДТП, влетел шестой / фото скриншот

Как сообщает "Киев оперативный", в аварии столкнулись сразу пять автомобилей.

Пока водители машин выясняли отношения, с горки скатился и влетел в стоящие внизу легковушки шестой автомобиль. Вероятно, его водитель потерял управление на скользкой дороге. Как видно на видео, машина катилась вниз по улице и не могла остановиться.

В комментариях пользователи Facebook также предполагают, что водитель мог ехать на летней резине.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве выпал первый снег. Киевские автолюбители оказались не готовы к такой погоде, из-за чего в столице за день произошло около 300 ДТП.

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Новость в сюжете: Первый снег в Киеве
Теги: #Киев#ДТП