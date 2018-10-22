В Керчи рядом с печально известным колледжем произошел взрыв

На месте ЧП в Керчи работало два отделения пожарно-спасательной службы.

Взрыв газовоздушной смеси произошел в офисе в доме рядом с политехническим колледжем в Керчи.

В результате в помещении произошли разрушения, пострадала женщина, сообщил РИА Новости помощник начальника ГУМЧС по региону Владимир Иванов.

Читайте такжеКровь и осколки: опубликовано жуткое видео из колледжа в Керчи, где произошло массовое убийство

"В 12.30 в понедельник в помещении офиса на улице Войкова, 1-а в Керчи, при замене газовых баллонов сорвало клапан, образовалась газовоздушная смесь. От искры произошел хлопок, выбило окна, двери, пострадала женщина, она госпитализирована", — сообщил он.

В результате ЧП произошло возгорание вещей и имущества. На месте работало два отделения пожарно-спасательной службы.

Как сообщал УНИАН, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой.

По последним данным, в результате происшествия погиб 21 человек, порядка 50 были госпитализированы.

Ранее в сети появилось видео с камеры наблюдения, на котором Росляков рассчитывается за боеприпасы в оружейном магазине. Кроме того, в распоряжение СМИ поступило фото журнала из оружейного магазина, где 18-летний студент колледжа приобрел 150 патронов. На снимке видно, что он купил картечь 13 октября.