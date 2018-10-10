цей матеріал доступний українською

В Киеве обстреляли квартиру пресс-секретаря Омеляна

17:17, 10 октября 2018
Происшествия
881 0
Расследованием дела занимаются правоохранительные органы / фото Facebook Marina Tomko

Как сообщила Томко на своей странице в Facebook, ее квартира расположена на 20-м этаже. Неизвестный выстрелил в ее окно на балконе.

"Вчера вечером около 22:30 в балконное окно моей квартиры был произведен выстрел. 20 этаж дома. Никто не пострадал. Пробито внешнее стекло стеклопакета, внутреннее целое. На место происшествия почти сразу прибыла полиция и следователи", - сообщила она.

Читайте такжеПолиция открыла дело из-за нападения на дом известной журналистки

Расследованием дела занимаются правоохранительные органы.

"Не хочу связывать этот случай с профессиональной деятельностью. Но даже если это хулиганство, это должно установить следствие", - добавила Томко.

Ранее в Ивано-Франковске неизвестный обстрелял троллейбус с пассажирами.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #обстрел#квартира#Владимир Омелян