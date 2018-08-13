В Ивано-Франковске неизвестный обстрелял троллейбус с пассажирами

Водитель троллейбуса сразу открыла дверь и выпустила людей, от стрельбы никто не пострадал.

В городе Ивано-Франковск неизвестный обстрелял троллейбус маршрута №2.

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Как сообщил мэр города Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook, инцидент произошел сегодня, в обед, во время остановки троллейбуса на остановке «Крок».

«Стреляли в лобовое стекло. Водитель троллейбуса сразу открыла двери и выпустила пассажиров. К счастью, пострадавших нет», - отметил он.

Марцинкив добавил, что на месте инцидента работает полиция и ревизор по безопасности движения. Правоохранители устанавливают личность человека, открывшего стрельбу.

Как добавили в патрульной полиции Ивано-Франковская, женщина-водитель троллейбуса №2 обратилась в полицию с информацией, что в обеденное время на улице Вовчинецкой, 4 (центр города - УНИАН) услышала удар в ветровое стекло и заметила трещину.

После инцидента силами трех экипажей патрульных обследовали прилегающие улицы.

«Судя по повреждениям, следы якобы от выстрела из пневматического оружия, - отметили патрульные.

По данным полиции, человека с данным видом оружия, а также очевидцев происшествия пока не нашли.

Правоохранители продолжают поиски злоумышленника.

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