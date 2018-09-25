На Закарпатье водитель задохнулся в цистерне собственного бензовоза

Водитель бензовоза после слива бензина в резервуар АЗС, решил проверить остаток продукта в цистерне, спустился по лестнице внутрь и от паров горючего потерял сознание.

О необычном случае сообщает Управление ГСЧС Закарпатья, который произошел 24 сентября около 20:30 часов.

Спасатели рассказывают, что получили вызов от сотрудников одной из автозаправочных станций. Они сообщили, что в опасности находится водитель бензовоза, который после слива бензина в резервуар АЗС, решил проверить остаток продукта в цистерне, спустился по лестнице внутрь и от паров горючего потерял сознание.

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Чтобы помочь водителю, на место выехали спасатели Аварийно-спасательного отряда специального назначения. Они изъяли из цистерны мужчину, но на тот момент он уже погиб.

Мужчина был жителем Одесской области 1974 года рождения. Окончательную причину смерти выяснят правоохранители.