На Закарпатье водитель задохнулся в цистерне собственного бензовоза
10:49, 25 сентября 2018Происшествия
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Водитель бензовоза после слива бензина в резервуар АЗС, решил проверить остаток продукта в цистерне, спустился по лестнице внутрь и от паров горючего потерял сознание.
Мужчина был жителем Одесской области 1974 года рождения / ГСЧС Украины
О необычном случае сообщает Управление ГСЧС Закарпатья, который произошел 24 сентября около 20:30 часов.
Спасатели рассказывают, что получили вызов от сотрудников одной из автозаправочных станций. Они сообщили, что в опасности находится водитель бензовоза, который после слива бензина в резервуар АЗС, решил проверить остаток продукта в цистерне, спустился по лестнице внутрь и от паров горючего потерял сознание.
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Чтобы помочь водителю, на место выехали спасатели Аварийно-спасательного отряда специального назначения. Они изъяли из цистерны мужчину, но на тот момент он уже погиб.
Мужчина был жителем Одесской области 1974 года рождения. Окончательную причину смерти выяснят правоохранители.
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