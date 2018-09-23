В порту "Черноморск" на Одесчине загорелось зерно в хранилище

О количестве испорченного зерна не сообщается.

В морском торговом порту "Черноморск" Одесской области произошло возгорание зерна в хранилище.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в области, 22 сентября в службу спасения "101" поступило сообщение о сильном задымлении в хранилище с зерном на территории порта.

По прибытию на место вызова спасатели установили, что в силосе возникло сильное задымление и происходит тление зерна пшеницы.

Пожарные быстро локализовали пожар, но полостью ликвидировать тление удалось только утром 23 сентября.

"Тление зерна было ликвидировано примерно к 9.30 путем отгрузки зерна из силоса по конвейерной ленте и проливки", - говорится в сообщении.

Всего к ликвидации пожара от ГУ ДСНС Украины в Одесской области привлекалось 5 единиц пожарно-спасательной техники и 14 человек личного состава.

О количестве испорченного зерна не сообщается.