В Одессе попал в аварию автомобиль спасателей, ехавших тушить пожар на СТО

Двигаясь на пожарной автоцистерне с включенными спецсигналами по ул. Дальницкая, пожарно-спасательное отделение, пересекая перекресток, попало в ДТП.

В Одессе следовавший на тушение пожара на СТО автомобиль спасателей столкнулся с легковушкой, пострадали три человека.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, 3 августа в 21:10, двигаясь на пожарной автоцистерне с включенными спецсигналами по ул. Дальницкая, пожарно-спасательное отделение, пересекая перекресток, попало в ДТП.

В результате столкновения автомобили получили повреждения. Пострадали три человека: водитель и два пассажира легкового автомобиля, которых госпитализировали в лечебное учреждение.

В пресс-службе акцентировали, что водители транспортных средств обязаны соблюдать требования Правил дорожного движения Украины. В частности, в случае приближения транспортного средства с включенным синим проблесковым маячком и (или) специальным звуковым сигналом водители других транспортных средств, которые могут создавать ему препятствие для движения, обязаны уступить ему дорогу и обеспечить беспрепятственный проезд указанного транспортного средства (и сопровождаемых им транспортных средств).

В результате дорожно-транспортного происшествия указанное пожарно-спасательное отделение к выполнению задач по назначению не привлекалось.

Как сообщал УНИАН, вчера в Одессе на улице Дальницкой произошел пожар на СТО, пострадали четверо спасателей.